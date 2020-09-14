AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى: تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة 25 % يساهم فى تحصيل حق الدولة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:40 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
معتز الخصوصى

قال النائب محمد الحصى ، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن إعلان وزير الإسكان عن تخفيض قيمة مقابل التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة من 15 % إلى 20 % يأتى على حسب كل مدينة ونشاط الأرض.

وأشار الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قرار وزير الإسكان يعتبر فى إطار التيسير على المواطنين و إعطاء مساحة لتحصيل حق الدولة ، مؤكدا أن هناك حزمة قرارات من مجلس الوزراء للنزول بالسعر كحد أدنى أو التخفيض.

وتابع وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان: هذا شعور محترم من الحكومة ودليل على إحساسها بالمواطن ، ولابد ان نشكر الرئيس على سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين المتضريين. 

وكان قد أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، يأتى فى إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتشجيعهم على التصالح فى مخالفات البناء، من أجل تقنين أوضاعهم وضبط العمران على مستوى الدولة، وبخاصة بالمدن الجديدة.

وقال وزير الإسكان: تبلغ نسب التخفيض لقيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، كالتالى، 15 % بمدينة القاهرة الجديدة، و20 % بمدينة الشروق، و25 % بمدينتى بدر، و15 مايو، و15 % بمدينة الشيخ زايد، و20 % بمدن (6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر)، و25 % بمدينة سفنكس الجديدة، و20 % بمدن (العبور - العبور الجديدة - دمياط الجديدة).

وأضاف الوزير، أن نسب التخفيض لقيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى، تبلغ 25 %، بالمدن الجديدة التالية (السادات - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة - النوبارية الجديدة - رشيد الجديدة - برج العرب الجديدة - جهاز حماية أملاك الهيئة - العلمين الجديدة - جهاز القرى السياحية - الفيوم الجديدة - بنى سويف الجديدة - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - سوهاج الجديدة - أخميم الجديدة - قنا الجديدة - غرب قنا - طيبة الجديدة - أسوان الجديدة - توشكى الجديدة).

وقال الدكتور عاصم الجزار: تم مخاطبة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للتنسيق مع المحافظين، لاستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، طبقا لما نص عليه قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة.. وزير الإسكان يُصدر 43 قرارًا إداريًا

وزير الإسكان يُصدر تعليمات مشددة لرؤساء المدن الجديدة بالتصدى لمخالفات البناء

مش هنقدر نطالب الحكومة بالمد لفترة أخرى.. النواب يشيد بتخفيض غرامات التصالح فى مخالفات البناء.. ويناشد المواطنين بسرعة التصالح

بعد مؤتمر الحكومة.. 12 محافظة تخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء | تعرف عليها

12 محافظة تخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء.. النسبة تصل إلى 50%.. والجدية شرط التطبيق

تخفيض أسعار التصالح في 23 محافظة.. إسكان البرلمان تطالب بمد فترة التقسيط 10 سنوات.. وإلغاء الرسوم الهندسية

ترشيحاتنا

سقوط عرش الذهب.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

أمام عيني .. شاب يروي تفاصيل موت خطيبته في آخر موعد بينهما

العربية: السودان يقرر عدم المشاركة في مفاوضات سد النهضة اليوم

11 أكتوبر.. الزمالك يحدد موعد السفر للمغرب ويرفض مواجهة الحرس فى الدوري

مهلة أخيرة لـ إيهاب جلال لحسم موقفه من تدريب بيراميدز رسميا

طريقة عمل رقية شرعية لنفسي.. 8 كلمات أوصى النبي بترديدها 7 مرات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضبطها متلبسة بالسرقة.. إدارة مركز تسوق تعاقب مسنة بطريقة صادمة

تعرف على اسعار بروتون ساجا 2020 proton saga اليوم في مصر.. صور

أمراض مخيفة.. استشاري يكشف التأثير النفسي على ابنة أحمد حسن وزينب بسبب المقالب