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رياضة

مهلة أخيرة لـ إيهاب جلال لحسم موقفه من تدريب بيراميدز رسميا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:41 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلواني
حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها داخل مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة بسبب مفاوضات بيراميدز مع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى لتولى تدريبه خلال الفترة الحالية نتيجة الاستقرار على رحيل الصربي أنتى تشاتيتش بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة .

وشهدت الأيام القليلة الماضية، دخول بيراميدز فى مفاوضات قوية مع إيهاب جلال لتوليه تدريب الفريق فى الوقت الحالى وعدم الانتظار إلي نهاية الموسم الكروى الجارى بسبب النتائج السيئة التى تلقاها الفريق فى الآونة الأخيرة وتلقيه 3 هزائم متتالية بمسابقة الدوري الممتاز.

وعلم "صدى البلد" أن إيهاب جلال طالب مهلة قصيرة من الوقت لحسم موقفه من عرض بيراميدز الرسمي بالرحيل عن المقاصة في الوقت الحالي، وتولي تدريب الفريق واستكمال الموسم الكروي معه، وبدأ إيهاب جلال فى الضغط على مسئولي المقاصة بشأن عرض بيراميدز وإمكانية الرحيل في الوقت الحالي وعدم الانتظار إلى نهاية الموسم، خاصة أنه يري أن مهمته نجحت مع المقاصة بعد الوصول إلى النقطة 33 وضمان البقاء بمسابقة الدوري.

ويحاول جلال الضغط بكل الطرق على إدارة المقاصة للسماح برحيله إلى بيراميدز ، إلا أن الموقف لا يزال معلقا بسبب التمسك الكبير ببقائه مع الفريق حتى نهاية الموسم ، ومن المقرر أن يشهد الإسبوع الجارى حسم موقف جلال من تدريب بيراميدز بشكل رسمي وفقا للاتفاق بين الطرفين والمهلة التى طلبها المدير الفنى لحسم موقفه بشكل تام ونهائى .

وتشهد الفترة الحالية نتائج مميزة لفريق المقاصة منذ تولى إيهاب جلال تدريب الفريق ونجح فى تحقيق العديد من الانتصارات مما أدى إلى تحسن مركز مصر للمقاصة في جدول ترتيب المسابقة وبعد الفريق كثيرا عن منطقة الخطورة بجدول الترتيب وأصبح يحتل مركزا متقدما بالدوري.

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