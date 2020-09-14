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اقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم آمال بشأن توافر لقاح محتمل لـ كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:11 م
الأسهم الأوربية
الأسهم الأوربية
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أ ش أ
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، بدعم آمال بشأن توافر لقاح محتمل لعلاج مرضى فيروس كورونا عقب تصريحات لرئيس شركة (فايزر) الرائدة في صناعة الدواء، حول إمكانية إتاحة اللقاح قبل نهاية العام الجاري.

وعلى صعيد التداولات، صعد مؤشر (يورو ستوكس 600) الأوسع نطاقا بنسبة 0.8% عند 371 نقطة، كما صعد (كاك) الفرنسي بنحو 0.9% عند 5081 نقطة، وارتفع (فوتسي 100) البريطاني 0.7% مسجلًا 6074 نقطة، فيما صعد (داكس) الألماني بنحو 0.8% عند 13302 نقطة.
كان الرئيس التنفيذي لشركة (فايزر) ألبرت بورلا، قد صرح أمس بأنه من المحتمل أن توفر الولايات المتحدة لقاحا لكورونا قبل نهاية العام، معربا عن ارتياحه حيال سلامة اللقاح الذي تطوره الشركة بالشراكة مع (بيونتيك إس إي).

في السياق ذاته، أعلنت شركة (أسترازينيكا) استئناف إجراء المرحلة الثالثة من التجارب على لقاحها المحتمل لفيروس "كورونا" في المملكة المتحدة بعدما توقفت في الأسبوع الماضي لمخاوف صحية.

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إنه يتم النظر إلى شركة فايزر، ومقرها نيويورك، وشركة "بيونتيك" الألمانية على أنهما في مقدمة صفوف السباق الهادف لتطوير لقاح، إلى جانب شركتي "مودرنا" و"أسترازينيكا".

على صعيد آخر، يترقب المستثمرون نتائج اجتماعات عدد من البنوك المركزية الرئيسية المقررة هذا الأسبوع من بينها؛ بنك اليابان المركزي الأمريكي وبنك إنجلترا، لاستشراف توجهات السياسة النقدية العالمية خلال المرحلة المقبلة مع استمرار انتشار فيروس كورونا ومخاوف الموجة الثانية.


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