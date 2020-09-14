قبل انطلاق الدراسة بها.. شهادات مزدوجة وتأمين صحي وخدمات سكنية وترفيهية.. كل ما تريد معرفته عن الجامعات الاهلية الجديدة

توءمة على مستوى البرامج مع جامعات أوروبية وانجليزية وحصول الطلاب على شهادات مزدوجة

جامعة الجلالة: سنستقبل أكثر من 2000 طالب العام الجديد.. وقريبا إعلان مصروفات المدن









10 معلومات عن الجامعات الأهلية الجديدة





استطاعت الجامعات الأهلية الجديدة تحقيق نجاح كبير في جذب الطلاب لها بتنسيق الجامعات 2020، حيث تقدم الآلاف للالتحاق بها في ظل وجود برامج خاصة وحديثة في الجامعات الأهلية في تخصصات الذكاء الصناعي وعلوم الحاسب.

















ومن جانبه قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة الأهلية الجديدة، أنه يوم 17 أكتوبر المقبل ستستقبل الجامعة ما يزيد على 2000 طالب، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء اختبارات القبول بالجامعة إلكترونيًا، والتي ستكون في اللغة الانجليزية والامتحانات التخصصية.









وأضاف حيدر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه حتى الآن لم يتم تحديد مصروفات المدن الجامعية لجامعة الجلالة ولكنه سيتم الإعلان عنها قريبا، موضحا أن ما تقدمه الجامعة من برامج سيتم تناولها داخل جامعة الجلالة وهي أفضل البرامج دوليا، لذا فتمتلك الجامعات الأهلية منظومة تكنولوجيا كبرى فالجامعة بها 5 كليات و33 برنامجًا.





وأشار رئيس جامعة الجلالة إلى أنه بعد قبول الطلاب بشكل مبدئي، تم إجراء اختبارات للطلاب على مدار يومي 1 و2 سبتمبر، بينما تعلن نتيجة الاختبارات على مدار يومي 3 و4 سبتمبر، بينما تعلن النتيجة بشكل نهائي يوم 9 سبتمبر.





وننشر لكم 10 معلومات مهمة عن الجامعات الأهلية الجديدة.





1- الجامعات الأهلية الجديدة هي جامعات غير هادفة للربح وهي جامعات تخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ، ولائحته التنفيذية والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ، وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.





2- توفر الجامعات الأهلية الجديدة سكنا فندقيا متميزا داخل مقار الجامعة يدار بواسطة شركة متخصصة وبه كافة المقومات المعيشية.





3- كما توفر الجامعات الأهلية الجديدة مجموعة من الكافيتيريات بالإضافة الى وسائل انتقال من والى القاهرة.





4- يوجد تأمين صحي للطلاب بالجامعات الأهلية الجديدة من خلال إحدى الشركات المتميزة في مجال التأمين الصحي ويؤخذ في الاعتبار التأمين على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ضد مخاطر التجارب العلمية والتنقلات.





5- توجد توءمة على مستوى البرامج مع جامعات أوروبية وانجليزية ويحصل الطلاب على شهادات مزدوجة.





6- يتم جذب نماذج متميزة من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة المتميزة من جامعات دولية كي يكون هذا التعاون نواة للتوءمة في برامج أكاديمية مختلفة





7- هناك 3 أنواع من المنح المتاحة للطلاب، وهي " منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - منح البنك الأهلي المصري - منح تطرحها الجامعات ".





8- الجامعات الأهلية بنيت على ان يكون جزءًا كبيرًا من الالتحاق بها مبنى على القدرات والمعارف التي يتم تقييمها في اختبار قدرات.





9- معايير اختيار الطلاب المقبولين في الجامعات الأهلية سيتوقف على اختبارات معتمدة في الجامعات العالمية.





10- هناك برامج خاصة وحديثة في الجامعات الأهلية في تخصصات الذكاء الصناعي وعلوم الحاسب.













ويبلغ تنسيق التقديم للجامعات الاهلية 90% للطب البشرى و85 %كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و75 % كلية الهندسة والطب البيطري، و65 %كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و55 %، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55 % كليات الزراعة، وباقى الكليات، ويسمح بتسديد الرسوم الدراسية حتى يوم 17 سبتمبر.