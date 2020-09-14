شاهد.. مرتضى منصور يستقبل شقيق مجند القطار

استقبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، محمد مسعد عنتر شقيق المجند عبد الله مسعد صاحب الواقعة الشهيرة.

وقال مرتضى منصور انه تواصل مع والدة المجند عبد الله مسعد التي طلبت خلال الاتصال الهاتفى معها بأن يعمل شقيق المجند بنادى الزمالك وهو ما تم الموافقة عليه.

وأوضح مرتضى منصور ان الامر اثبت موقف ودور المرأة المصرية التى أثبتت بالدليل القاطع حبها لبلدها ومساندة الآخرين.





وأشار رئيس الزمالك إلى أن الفريق كامل الوزير وزير النقل عضوا بنادى الزمالك.





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