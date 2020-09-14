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أخبار البلد

رغم كورونا.. صادرات المانجو المصرية تسجل 13.5 ألف طن للأسواق العالمية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
ذكر تقرير الإدارة المركزية  للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية المصرية وخاصة المانجو لـ 13 ألفا و473 طنا، منذ بداية موسم تصدير المحصول وحتى 2 من شهر سبتمبر الجارى، عما قبله في نفس العام بلغت الشحنات المصدرة 9608 أطنان، وجارى الشحن والتصدير إلى جميع الأسواق العالمية رغم أزمة كورونا.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، في بيان، الاثنين، إن هناك تدفقا في الصادرات الزراعية بسبب التوسع في فتح أسواق عالمية جديدة، وتطبيق المنظومة الجديدة، وتحسن جودة المنتج، مضيفا أن صادرات المانجو شهدت زيادة ملحوظة وتتخطى 13 ألف طن منذ بداية  موسم التصدير وحتى 2 من شهر سبتمبر الجارى، متابعًا أنه يجرى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية.

 وأكد أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، مضيفا أن هناك زيادة  ملحوظة في صادرات العنب والثوم و الفراولة والرومان والفاصوليا في العام الحالي عن العام الماضي بنسب من 10 إلي 30٪.

فيما أكد  تقرير الحجر الزراعى، مواصلة  تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.
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