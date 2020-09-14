AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد تنازل المجني عليه.. حفظ التحقيقات في اتهام صالح جمعة بدهس شاب بالجيزة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:50 م
صالح جمعة
صالح جمعة
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
قررت نيابة قسم الجيزة، حفظ التحقيقات في اتهام صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، بدهس شاب بسيارته بعد تصالح المجني عليه مع اللاعب.

كانت النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل صالح جمعة من ديوان قسم الشرطة بعد تصالح الشاب الذي دهسه بسيارته على كورنيش النيل، في شهر أبريل الماضي.


كانت تلقت مديرية أمن الجيزة في شهر أبريل الماضي، إخطارًا من إحدى المستشفيات الخاصة، بوصول "ع. م" 30 عاما، موظف بأحد الفنادق الشهيرة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي صالح جمعة.

وبالكشف عن لوحاتها، تبين أنها ملك شقيقه عبد الله جمعة، لاعب نادي الزمالك وتبين أن الحادث وقع فى الساعة السادسة صباح اليوم، وأصيب الموظف بكدمات متفرقة، ونقل إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبسؤاله اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحى، الذى يعمل به.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. سيارة اللاعب صالح جمعة بعد حادث تصادم فى الزمالك

سعر ونوع سيارة صالح جمعة وتكلفة إصلاحها بعد تهشمها في حادث اليوم.. صور

أول تحرك من الأهلي لإنهاء أزمة صالح جمعة

كعب داير من القاهرة للجيزة.. القصة الكاملة لـ صالح جمعة في واقعة حادث سير الزمالك

تنازل شاب دهسه صالح جمعة بسيارته في الجيزة عن الاتهام

إخلاء سبيل صالح جمعة في اتهامه بدهس شاب بالجيزة

ترشيحاتنا

فنانة تعترف بحبها لـ حسين فهمى على الهواء

لامبارد يستشهد بـ محمد صلاح للرد على انتقادات كلوب

تقارير: ريال مدريد يتفق على ضم لاوتارو مارتينيز من إنتر ويحبط مخطط برشلونة

اطفى الأجهزة واشحن أول الشهر ..معلومات مهمة عن عداد الكهرباء مسبوق الدفع ..فيديو

بعد إعلان اتحاد الكرة.. جدول مباريات نادي الزمالك بالدوري والكأس

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضبطها متلبسة بالسرقة.. إدارة مركز تسوق تعاقب مسنة بطريقة صادمة

تعرف على اسعار بروتون ساجا 2020 proton saga اليوم في مصر.. صور

أمراض مخيفة.. استشاري يكشف التأثير النفسي على ابنة أحمد حسن وزينب بسبب المقالب