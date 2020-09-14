بعد تنازل المجني عليه.. حفظ التحقيقات في اتهام صالح جمعة بدهس شاب بالجيزة

قررت نيابة قسم الجيزة، حفظ التحقيقات في اتهام صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، بدهس شاب بسيارته بعد تصالح المجني عليه مع اللاعب.





كانت النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل صالح جمعة من ديوان قسم الشرطة بعد تصالح الشاب الذي دهسه بسيارته على كورنيش النيل، في شهر أبريل الماضي.





اقرأ ايضا| تأجيل محاكمة متهمين بتهديد فتاة تيك توك منة عبد العزيز لـ21 سبتمبر





كانت تلقت مديرية أمن الجيزة في شهر أبريل الماضي، إخطارًا من إحدى المستشفيات الخاصة، بوصول "ع. م" 30 عاما، موظف بأحد الفنادق الشهيرة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي صالح جمعة.



