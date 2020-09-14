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حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل صاحب توك توك وإشعال النار فى جثته بالخانكة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:54 م
محاكمة
محاكمة
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إبراهيم الهوارى
أمر المستشار باسم عبد الباقى مدير نيابة الخانكة بالقليوبية بمحافظة القليوبية  بتجديد حبس "أحمد.ى" و"مصطفى.س" و"عمرو.إ" و"طه.أ" المتهمين بقتل "أحمد.م" سائق توك توك من الخصوص وإشعال النار في جثته لإخفاء معالم الجريمة وسرقة مركبته 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثالثة.




كما استعجلت النيابة تقرير الطبيب الشرعي للمجنى عليه إلى جانب استعجال تحريات رجال المباحث بمركز الخانكة لسرعة إحالة الواقعة للمحاكمة.

وكانت منطقة عرب العليقات بالخانكة قد شهدت حادثا مأساويا حيث تخلص 4 سائقي توك توك من زميلهم لسرقة مركبته وقاموا بإشعال النيران في جثته لإخفاء الجريمة وتم القبض على المتهمين والتحفظ على الجثة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لشخص منتشر بها حروق فى أنحاء جسده.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بالمديرية والعميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه يدعى "أحمد.م" سائق توك توك من الخصوص صاحب مركبة توك توك.

وأوضحت التحريات أنه المتهمين "أحمد.ى" "مصطفى.س" عمرو.إ"، "طه.أ" بيتوا النية وعقدوا العزم على التخلص من المجني عليه لسرقة مركبته فطلبوا منه توصيلهم من الخصوص لناحية منطقة عرب التعليقات بالخانكة وقاموا بطعنه وإشعال النيران في جثته لإخفاء الجريمة.

تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لسرقة مركبته التوك توك وفي سبيل مخططهم قاموا بطعنه وإشعال النيران في جثته لإخفاء الجريمة، فتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة وضبط المتهمين، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق
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