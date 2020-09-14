ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة.









بينما غادرت سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة . و بذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة .









وأضاف البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة 11947 طن تشمل : 1126 طن فوسفات و 3821 طن يوريا و 7000 طن زيت طعام .









كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31311 طن تشمل : 19476 طن قمح و 4392 طن ابلاكاش و 1472 طن خشب زان و 1540 طن زيت طعام و 4431 طن ذرة . ‎









اقرأ أيضا :









وأوضح البيان أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات 506 حاويات مكافئة تشمل فواكة (رمان وفراولة وجميز) وخضراوات (بطاطا و بطاطس وورق عنب وفلفل و خضار مشكل مجمد) و حاصلات زراعية (بردقوش وسمسم و صل وكركدية ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و السعودية والأردن و هولندا و فرنسا و ألمانيا و مالطا.









وأكد البيان أن إجمالى عدد الحاويات الواردة 882 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2493 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 76963 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 57680 طنا.









واختتم البيان بانه قد غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2659 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3234 شاحنة منها 551 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30714 من البضائع العامة.