واجهة مشرفة أمام الزائرين.. محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير وتجميل ميدان اللوتس

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين أعمال تطوير ميدان اللوتس بحي وسط مدينة المنيا، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها، بحضور اللواء أحمد جبريل، سكرتير عام مساعد المحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.





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قال المحافظ، إنه يتم تنفيذ أعمال تطوير وتجميل الميادين العامة والطرق الرئيسة بكل مركز ومدينة، طبقًا للجدول الزمنى المحدد، وذلك لإظهار الشكل الحضاري والجمالي للميادين والحفاظ على المعالم الأثرية لكل ميدان، والتي تتميز به المحافظة منذ عدة سنوات ماضية، وكذلك تجميل الشوارع الرئيسية بكل مركز ومدينة لإظهار المدن بطابع جمالي وحضاري مميز.



