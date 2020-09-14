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رياضة

قبل ساعات الحسم.. تفوق تاريخي لـ الأهلي في مواجهاته ضد الاتحاد السكندري

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:12 م
الأهلى والاتحاد السكندري
الأهلى والاتحاد السكندري
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عمرو الحلواني
تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى ملعب برج العرب مساء اليوم لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أمام الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها بينهما، في إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 . 

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري في الساعة الثامنة والنصف، وسيتم إذاعتها عبر قناتى أون تايم سبورت 1 وأون تايم سبورت 2 . 

النادي الأهلي يسعى في مباراة اليوم لتحقيق الانتصار من أجل تحقيق لقب الدوري بصفة رسمية، بعد انتصار أقرب منافسيه نادي الزمالك أمس على نظيره الانتاج الحربي بهدف نظيف، ليتأجل حسم الدوري بالنسبة للمارد الأحمر لمباراة اليوم على أقل تقدير.

ويسعى الأهلي كما ذكرنا لحسم لقب الدوري للمرة 42 في تاريخه، فالفريق يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، وبفارق 19 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه نادي الزمالك، قبل 7 جولات على خط النهاية، مع العلم أيضًا بأن الزمالك سيتم خصم 3 نقاط منه في نهاية الموسم.

أما الاتحاد السكندري، فيسعى لتدارك موقفه بعد آخر 3 جولات له في الدوري لم يحقق فيها الانتصار، آخرها التعادل مع نادي مصر، ليبتعد قليلًا عن المركز الرابع المؤهل لكأس الكونفدرالية، فالفريق يحتل المركز الخامس في الوقت الحالي برصيد 36 نقطة.

الأهلي والاتحاد التقيا فى 117 مباراة، فاز الأحمر في 77 لقاءً وخسر في 16 مواجهة، بينما حسم التعادل 24 لقاء ، آخر مواجهة جمعت الأهلى والاتحاد حسمها المارد الأحمر برباعية نظيفة والتي اقيمت بينهم على استاد القاهرة في الدور الأول للمسابقة وسجل  الأهلي 199 هدفًا فى مرمى الاتحاد السكندرى، بينما سجل لاعبو الاتحاد السكندرى 73 هدفًا، في مرمى النادي الأهلي.
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