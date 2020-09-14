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تعليم

لجنة واحدة لامتحانات الدور الثالث للثانوية العامة| والتعليم تتحمل تكاليف اقامة الممتحنين بـ"اتحاد الطلاب"

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:07 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة خصصت لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية لتأدية ما يسمى اعلاميا بـ "امتحانات الدور الثالث للثانوية العامة "  ، للطلاب المؤجل امتحانهم من الدور الأول وتعرضوا لظرف قهري منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.

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حيث قال نائب وزير التربية والتعليم : أن هذه اللجنة هى (مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات)، وعنوانها 99 ش عبد المنعم رياض خلف مسرح البالون بجوار إدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم : ستكون هذه اللجنة مقر لامتحان الطلاب ، على أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة.


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وستقوم لجان النظام والمراقبة المختصة بتسليم إخطار لكل طالب له الحق في أداء الامتحان ، موضحََا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها.

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