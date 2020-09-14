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وزير النقل يشهد عودة سكان عمارة الشربتلي إلى شققهم.. ويؤكد: مصر ستصبح أحسن دولة في العالم.. فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:11 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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آيات أحمد
قال اللواء كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر ستصبح أحسن دولة فى العالم، مضيفًا عندنا رئيس محترم ورئيس مجلس وزراء همام ويعمل ليل نهار وحكومة محترمة، وكل المصريين قلبهم أبيض وبيحبوا بلدهم.

ووجه سكان عمارة الشربتلى الشكر لوزير النقل، وقالت إحدى السيدات: "حضرتك اهتميت بمشكلتنا فور حدوثها، وطمأنتنا كلنا ووعدت ووفيت بوعدك".

وأضافت: "بشكر حضرتك انك مسئول وبتهتم بالمواطنين، ونفسي كل مسئول يخرج ليطمأن المواطنين بنفسه لعدم ترك أى فرصة للشائعات والبلبلة".

وتابع أحد السكان قائلًا: "لو كل وزارة فيها واحد زى كامل الوزير هنبقى احسن دولة، راجل جد ودوغرى ومحترم".

وشهد المهندس كامل الوزير وزير النقل، عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك إلى شققهم  بعد إنتهاء أعمال إصلاح عمود الركن المتضرر من العمارة بسبب  مرور ماكينة الحفر العميق بمحطة صفاء حجازي بالزمالك، وتم الانتهاء من تنفيذ  كافة الأعمال الهندسية التي أقرتها اللجنة الهندسية التي شكلت من أساتذة كلية  الهندسة بجامعة عين شمس لعمل التقرير الفني الخاص بإصلاح الركن المتضرر والإشراف على كافة عمليات الإصلاح.
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