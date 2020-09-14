وزير النقل يشهد عودة سكان عمارة الشربتلي إلى شققهم.. ويؤكد: مصر ستصبح أحسن دولة في العالم.. فيديو

قال اللواء كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر ستصبح أحسن دولة فى العالم، مضيفًا عندنا رئيس محترم ورئيس مجلس وزراء همام ويعمل ليل نهار وحكومة محترمة، وكل المصريين قلبهم أبيض وبيحبوا بلدهم.





السيدات: "حضرتك اهتميت بمشكلتنا فور حدوثها، وطمأنتنا كلنا ووعدت ووفيت بوعدك". ووجه سكان عمارة الشربتلى الشكر لوزير النقل، وقالت إحدى





وأضافت: "بشكر حضرتك انك مسئول وبتهتم بالمواطنين، ونفسي كل مسئول يخرج ليطمأن المواطنين بنفسه لعدم ترك أى فرصة للشائعات والبلبلة".





وتابع أحد السكان قائلًا: "لو كل وزارة فيها واحد زى كامل الوزير هنبقى احسن دولة، راجل جد ودوغرى ومحترم".



