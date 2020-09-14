حفاظا على استقرار السوق وتراجع معدل التضخم.. اقتصادي يتوقع تثبيت المركزي لسعر الفائدة

توقع علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أن يقوم البنك المركزي المصري بـ تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعه الشهر الجاري.

وقال على الادريسي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن السبب وراء تثبيت سعر الفائدة هو تراجع معدلات التضخم والسعي لاستقرار السوق مستبعدا أن يقوم المركزي بتخفيض سعر الفائدة.

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وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر الجاري، لتحديد أسعار العائد على الجنيه، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.





وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.