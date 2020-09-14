وزير الإسكان: تخفيض رسوم التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة 25 % ..نواب: دليل على إحساس الحكومة بالمواطن ..ومطالب بتوفير أعداد كبيرة من المكاتب والموظفين للعمل فى غير الأوقات الرسمية

برلمانيون عن تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة 25 %

- يساهم فى تحصيل حق الدولة

- يخفف الاعباء عن المواطنين

- يحقق العدالة بين المواطنين









أكد عدد من النواب تخفيض قيمة مقابل التصالح من 15% إلى 25 % فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة يأتى فى إطار الإستجابة لشكاوى المواطنين والتخفيف عن كاهل المواطن فى ظل فترة فيروس كورونا والإصلاح الإقتصادى.





أشاروا إلى أن القرار يأتى فى إطار التيسير على المواطنين و إعطاء مساحة لتحصيل حق الدولة، كما أوضحوا أن القرار يتماشى مع التخفيضات التى أعلنت عنها الحكومة فى الأحيان والمدن ، مما يحقق العدالة بين المواطنين.









فى البداية قال النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الفترة الأخيرة شهدت شكاوى كثيرة من المواطنين الأكثر إحتياجا الذين يمثلون 75 % ممن تطبق عليهم التصالح فى مخالفات البناء ، خاصه فى القرى والنجوع ، ومن يسكن فى عقار مخالف.





وأشار النويشى ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تخفيض قيمة مقابل التصالح من 15% إلى 25 % فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة يأتى فى إطار الإستجابة لشكاوى المواطنين والتخفيف عن كاهل المواطن فى ظل فترة فيروس كورونا والإصلاح الإقتصادى.





وتابع : لذلك جاءت الإستجابة من جانب القيادة السياسية بتوجيهاتها لرئيس الوزراء ، بشأن العمل على تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء ، مما سيساهم فى تشجيع المواطن على الإقبال على أماكن طلب التصالح.





واوضح ان عدد المخالفات تصل إلى 3 ملايين ، وبالتالى فإن مدة التصالح حتى 30 سبتمبر غير كافية ، إلا أن رئيس الوزراء أعلن عدم مدة فترة تقديم طلبات التصالح ، ولكن من الممكن توفير أعداد كبيرة من المكاتب و الموظفين للعمل فى غير الأوقات الرسمية لتلقى اكبر قدر من طلبات التصالح فى مخالفات البناء.





وقال النائب محمد الحصى ، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن إعلان وزير الإسكان عن تخفيض قيمة مقابل التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة من 15 % إلى 25 % يأتى على حسب كل مدينة ونشاط الأرض.





وأشار الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قرار وزير الإسكان يعتبر فى إطار التيسير على المواطنين و إعطاء مساحة لتحصيل حق الدولة ، مؤكدا أن هناك حزمة قرارات من مجلس الوزراء للنزول بالسعر كحد أدنى أو التخفيض.





وتابع وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان: هذا شعور محترم من الحكومة ودليل على إحساسها بالمواطن ، ولابد ان نشكر الرئيس على سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين المتضررين.





وقال النائب عاطف مخاليف ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة 25 % يأتى تماشيا مع التخفيضات التى أعلنت عنها الحكومة فى الأحيان والمدن ، مما يحقق العدالة بين المواطنين.





وأضاف مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" هذا المدن الجديدة مر على بنائها أكثر من 20 عاما ولم تكن جديدة مثل العبور والتجمع والشروق.





وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في وقت سابق عن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة.





وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن تخفيض قيمة مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، يأتى فى إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتشجيعهم على التصالح فى مخالفات البناء، من أجل تقنين أوضاعهم وضبط العمران على مستوى الدولة، وبخاصة بالمدن الجديدة.





وقال وزير الإسكان: تبلغ نسب التخفيض لقيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، كالتالى، 15 % بمدينة القاهرة الجديدة، و20 % بمدينة الشروق، و25 % بمدينتى بدر، و15 مايو، و15 % بمدينة الشيخ زايد، و20 % بمدن (6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر)، و25 % بمدينة سفنكس الجديدة، و20 % بمدن (العبور - العبور الجديدة - دمياط الجديدة).





وأضاف الوزير، أن نسب التخفيض لقيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى، تبلغ 25 %، بالمدن الجديدة التالية (السادات - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة - النوبارية الجديدة - رشيد الجديدة - برج العرب الجديدة - جهاز حماية أملاك الهيئة - العلمين الجديدة - جهاز القرى السياحية - الفيوم الجديدة - بنى سويف الجديدة - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - سوهاج الجديدة - أخميم الجديدة - قنا الجديدة - غرب قنا - طيبة الجديدة - أسوان الجديدة - توشكى الجديدة).





وقال الدكتور عاصم الجزار: تم مخاطبة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للتنسيق مع المحافظين، لاستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، طبقا لما نص عليه قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.