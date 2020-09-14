البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة خلال أسبوعين.. خبراء لـ صدى البلد: البنوك الفيدرالية حول العالم انتهجت سياسة التثبيت.. والتخفيض يتسبب في حالة ركود اقتصادي

لجنة السياسات النقدية تحسم أسعار الفائدة خلال الأسبوعين المقبلين

سمير رؤوف يتوقع تخفيض المركزي لسعر الفائدة على المعاملات المصرفية





حنان رمسيس تستبعد التخفيض وتؤكد:

يتسبب في حالة ركود اقتصادي





تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الأسبوعين المقبلين، اسعار الفائدة على المعاملات المصرفية، بعد نجاح الحكومة المصرية علي مدار الشهرين الماضيين في تقليل الآثار الاقتصادية وكبح جماح معدلات التضخم لتسجل معدلات سالبة بنهاية أغسطس الماضي بالرغم من تبعات تداعيات فيروس كورونا علي الأسواق الدولية.

توقعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعه الشهر الجاري.





واستبعدت حنان رمسيس، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، لافتة إلى أن تخفيض سعر الفائدة سيتسبب في حالة ركود اقتصادي وتباطؤ تدفق دورة الحياة النقدية.





وأشارت خبيرة أسواق المال، إلى أن العديد من البنوك الفيدرالية حول العالم انتهجت سياسة التثبيت في آخر اجتماعات لها.







ولفتت إلى أن البنك المركزي المصري خفض الفائدة بشكل كبير مارس الماضي، لافتة إلى أن البنك المركزي قدم مبادرات لكافة القطاعات بأسعار فائدة مخفضة واحتفظ بالأوعية الإدارية القطاع العائلي عن طريق ربط ودائع لـ ٣ وخمس سنوات بسعر فائدة ١٥%.





وتابعت أن البنك المركزي خاطب كل شرائح المجتمع الكل حسب احتياجه، كما أنه استطاع الاحتفاظ بالسيولة التي تدخل البنوك بربط الودائع ذات الآجال الطويلة بمعدلات فائدة مرتفعة.

وأشارت إلى أن انخفاض معدلات التضخم علي أساس شهري ليس المبرر الوحيد لخفض أسعار الفائدة.

ومن جانبه، توقع سمير رؤوف خبير اسواق المال، ان يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعه القادم .

وأضاف سمير رؤوف في تصريحات لـ " صدى البلد " ، أن تراجع معدل التضخم من (3.4%) لشهر أغسطس 2020 مقابل (6.7%) لنفس الشهـر من العام الماضي علي اساس سنوي بعد تراجع معظم اسعار السلع من خضر و لحوم و فواكه ومن المنتظر تخفيض اسعار الغاز للمصانع و انخفاض أسعار البنزين بسبب انخفاض الأسعار عالميا.

وأشار إلى أن هذا التراجع في معدل التضخم سيكون له تأثير علي البنك المركزي المصري لخفض الفائدة في ظل تراجع ملحوظ فى الأسعار وامتصاص موجة الزيادة التضخمية للسيولة بشكل كبير 1% مره اخري لاعاده تنشيط الاقتصاد