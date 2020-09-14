تأجيل القضية لتوقيع الكشف على المتهمة الثانية وبيان عذريتها.. تفاصيل 15 دقيقة في محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم تاجيل محاكمة مُتهمي قضية "قتل طالب الرحاب" لجلسة 10 يناير 2021 لسماع خبير الاطباء الشرعيين والشاهد التاسع وتشكيل لجنة ثلاثية من اساتذة النساء طب عين شمس لتوقيع الكشف الطبي علي المتهمة الثانية لبيان ما اذا كانت بِكرًا او فض غشاء بكارتها من عدمه.









كما ألزمت هيئة المحكمة المتهمة الثانية بدفع عشرة الاف جنيه عما اسند اليها في القضية.





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عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ولم تستغرق سوى ١٥ دقيقة حيث لم يتم عرض المتهمين علي هيئة المحكمة واكتفت المحكمة بحضور الدفاع عن جميع المتهمين ونبهت عليهم بالاستعداد للمرافعة بالجلسة القادمة.





وطلب المحامي ناصر عويس دفاع المتهمين من الخامس الي الثامن بعدم تعطيل الفصل في الدعوي حيث مر علي تداولها ما يقرب من عام ونصف العام.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاطف رزق كامل وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، و معتصم احمد برديس و حسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار و مجدي شكري.





كان النائب العام السابق، أحال المتهمين "أشرف.ح" 55 سنة صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد.ى" 20 سنة "سائق" و"باسم.م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد.ر" وشهرته " سيكا" 40 سنة سائق، ومجدى.ع 40 سنة "سفرجى"، و"وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.





وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، في قتل بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوق خشبى وحبال وشريط لاصق بينما، قام باقى المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم فى الجريمة.



