AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل القضية لتوقيع الكشف على المتهمة الثانية وبيان عذريتها.. تفاصيل 15 دقيقة في محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:21 م
طالب الرحاب والمتهمين
طالب الرحاب والمتهمين
Advertisements
رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم تاجيل محاكمة مُتهمي قضية "قتل طالب الرحاب" لجلسة 10 يناير 2021 لسماع خبير الاطباء الشرعيين والشاهد التاسع وتشكيل لجنة ثلاثية من اساتذة النساء طب عين شمس لتوقيع الكشف الطبي علي المتهمة الثانية لبيان ما اذا كانت بِكرًا او فض غشاء بكارتها من عدمه.


كما ألزمت هيئة المحكمة المتهمة الثانية بدفع عشرة الاف جنيه عما اسند اليها في القضية.  

 


عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة  ولم تستغرق سوى ١٥ دقيقة حيث لم يتم عرض المتهمين علي هيئة المحكمة واكتفت المحكمة بحضور الدفاع عن جميع المتهمين ونبهت عليهم بالاستعداد للمرافعة بالجلسة القادمة.

وطلب المحامي ناصر عويس دفاع المتهمين من الخامس الي الثامن بعدم تعطيل الفصل في الدعوي حيث مر علي تداولها ما يقرب من عام ونصف العام.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاطف رزق كامل وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، و معتصم احمد برديس و حسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار و مجدي شكري.

كان النائب العام السابق، أحال المتهمين "أشرف.ح" 55 سنة صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد.ى" 20 سنة "سائق" و"باسم.م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد.ر" وشهرته " سيكا" 40 سنة سائق، ومجدى.ع 40 سنة "سفرجى"، و"وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، في قتل بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوق خشبى وحبال وشريط لاصق بينما، قام باقى المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم فى الجريمة.

وكشفت التحقيقات، أن خلاف نشب بين المتهم الأول والمجنى عليه، بعدما اكتشف تورط المتهم فى تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائى بالسجن، ومن هنا عزم المتهم وباقى المتهمين على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجنى عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية "خطيبته"، واشتركوا جميعًا فى قتله واخفوا جثته بدفنها فى حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها فى قتل مواطنة ونجلتها بمدينة نصر

محاكمة ربة منزل وزوجها لقتلهما مواطنة وابنتها بدافع السرقة بمدينة نصر..اليوم

محاكمات اليوم| إعادة محاكمة 4 متهمين لاشتراكهم في أحداث عنف عابدين ..و6 متهمين بالاتجار فى البشر ببولاق الدكرور..و12 متهما باختطاف طفل وطلب فدية

تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها لقتلهما سيدة ونجلتها لسرقتهما فى مدينة نصر

المحاكم اليوم .. المؤبد لرجل أعمال وموظفة في بنك لاستيلائهما على مليار جنيه .. 12 سبتمبر.. الحكم في دعوى منع صحفية سودانية من دخول مصر

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب

ترشيحاتنا

مافيش فايدة فيك.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون بهى الدين حسن

السعودية تطالب بتحرك دولي عاجل لاحتواء مخاطر انفجار ناقلة النفط صافر

شاهد.. منزل مها أحمد بعد تعرضه للغرق

لو أنا مشتغلتش مين هيشتغل ولا عايزني أبطل تمثيل .. رسالة مؤثرة من فادى خفاجة

أنا غلطت ..رضوى الشربينى تعتذر لغير المحجبات

وزير الأوقاف يعلن ضوابط وموعد عودة صلاة الجنازة بالمساجد| تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جريء.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة شبابية

في موسمها .. تناول الجوافة يوميًا يمنحك فوائد مذهلة

بملابس كاجوال .. صبا مبارك تبهر متابعيها في أحدث ظهور