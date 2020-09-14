AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هزة أرضية 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب جنوب إيران

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:17 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين محافظتي هرمزكان وفارس جنوب إيران.

وذكرت المؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الهزة وقعت بعد ظهر اليوم عند الحدود الإدارية لمحافظتي فارس وهرمزكان قرب بلدة بستك، مشيرة إلى أنه تم تحديد مركز الهزة عند خط طول 54.43 درجة شرقا، وخط عرض 27.4 درجة شمالا على عمق 18 كم.

وأوضحت أن مركز الهزة يبعد 184 كم، غرب بندر عباس مركز محافظة هرمزكان، و308 كم جنوب شيراز مركز محافظة فارس، فيما لم تتم الإفادة عن أي إصابات أو أضرار مادية.

Advertisements

ترشيحاتنا

لو عندك بطاقة تموين فيها 3 أفراد فأكثر| المصيلحي يصدر توجيهات جديدة

اطفى الأجهزة واشحن أول الشهر ..معلومات مهمة عن عداد الكهرباء مسبوق الدفع ..فيديو

تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل موقعة حسم الدوري

أميرتى.. شاهد أحدث ظهور لـ عمرو جمال برفقة ابنته

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري وكأس مصر

أفطرت بعد أن شرعت في صيام يوم تطوعًا فهل عليّ شيء؟ .. لجنة الفتوى تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جريء.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة شبابية

في موسمها .. تناول الجوافة يوميًا يمنحك فوائد مذهلة

بملابس كاجوال .. صبا مبارك تبهر متابعيها في أحدث ظهور