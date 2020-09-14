للطلاب الجدد .. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية تمريض القاهرة

أعلنت عن الأوراق المطلوبة التى يجب على الطلاب الجدد المقبولين بالكلية تقديمها للعام الدراسى 2020-2021 .





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- يجب على الطالب دفع الرسوم الدراسية عن طريق خدمة " فورى " لحساب جامعة القاهرة ، مع ضرورة إحضار الإيصال الدال على الدفع + عدد (2) صورة من الإيصال عند تقديم أوراق الملف.





على جميع الطلاب إحضار أصل شهادة ميلاد كمبيوتر + (10) صورة منها ، بالاضافة الى عدد (10) صورة شخصية حديثة ، مع مراعاة كتابة اسم الطالب على كل صورة .





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- يجب تقديم عدد (5) صورة من البطاقة الشخصية و عدد (5) دفعة فئة 1 جنية ، طباعة طلب الالتحاق والإقرارات من صفحة الكلية واستفياء البيانات وإحضارهم.



