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تعليم

للطلاب الجدد .. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية تمريض القاهرة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:23 م
كلية التمريض
كلية التمريض
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مريم عزت
أعلنت عن الأوراق المطلوبة التى يجب على الطلاب الجدد المقبولين بالكلية تقديمها للعام الدراسى 2020-2021 .

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وقالت كلية تمريض جامعة القاهرة إنه:  

- يجب على الطالب دفع الرسوم الدراسية عن طريق خدمة " فورى " لحساب جامعة القاهرة ، مع ضرورة إحضار الإيصال الدال على الدفع + عدد (2) صورة من الإيصال عند تقديم أوراق الملف. 

على جميع الطلاب إحضار أصل شهادة ميلاد كمبيوتر + (10) صورة منها ، بالاضافة الى عدد (10) صورة شخصية حديثة ، مع مراعاة كتابة اسم الطالب على كل صورة . 

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- يجب تقديم عدد (5) صورة من البطاقة الشخصية و عدد (5) دفعة فئة 1 جنية ، طباعة طلب الالتحاق والإقرارات من صفحة الكلية واستفياء البيانات وإحضارهم.

أما بالنسبة للبنين، عليهم إحضار نموذج (6) من القسم التابع للطالب و (2) جند من مديرية الأمن التابعة لمحافظة الطالب مستوفية ومختومة. 

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