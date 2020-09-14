للطلاب الجدد .. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية تمريض القاهرة

أعلنت عن الأوراق المطلوبة التى يجب على الطلاب الجدد المقبولين بالكلية تقديمها للعام الدراسى 2020-2021 .
اقرأ أيضا :
وقالت كلية تمريض جامعة القاهرة إنه:
- يجب على الطالب دفع الرسوم الدراسية عن طريق خدمة " فورى " لحساب جامعة القاهرة ، مع ضرورة إحضار الإيصال الدال على الدفع + عدد (2) صورة من الإيصال عند تقديم أوراق الملف.
على جميع الطلاب إحضار أصل شهادة ميلاد كمبيوتر + (10) صورة منها ، بالاضافة الى عدد (10) صورة شخصية حديثة ، مع مراعاة كتابة اسم الطالب على كل صورة .
اقرأ أيضا :
لجنة واحدة لامتحانات الدور الثالث للثانوية العامة| والتعليم تتحمل تكاليف اقامة الممتحنين بـ"اتحاد الطلاب"
- يجب تقديم عدد (5) صورة من البطاقة الشخصية و عدد (5) دفعة فئة 1 جنية ، طباعة طلب الالتحاق والإقرارات من صفحة الكلية واستفياء البيانات وإحضارهم.
أما بالنسبة للبنين، عليهم إحضار نموذج (6) من القسم التابع للطالب و (2) جند من مديرية الأمن التابعة لمحافظة الطالب مستوفية ومختومة.