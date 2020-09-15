برلمانى: مجلس النواب الحالى عمل للصالح العام حتى لو رأى المواطن عكس ذلك

قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إن مجلس النواب الحالى أصدر عددا كبيرا جدا من القوانين الهامة خلال أدوار الانعقاد الخمسة.
وأضاف مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهم هذه القوانين هى قانون الخدمة المدنية وقانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، هذا بالإضافة إلى قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن مجلس النواب الحالى أدى ما عليه وأكثر، وكان برلمانا غير متعسف ولم يتغزل فى الشارع المصرى، كما أنه عمل للصالح العام، حتى لو رأى المواطن عكس ذلك.
كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.
ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.
وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.
وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.
وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.