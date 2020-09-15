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برلمان

برلمانى: مجلس النواب الحالى عمل للصالح العام حتى لو رأى المواطن عكس ذلك

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
النائب عاطف مخاليف
النائب عاطف مخاليف
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معتز الخصوصى
قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إن مجلس النواب الحالى أصدر عددا كبيرا جدا من القوانين الهامة خلال أدوار الانعقاد الخمسة.

وأضاف مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهم هذه القوانين هى قانون الخدمة المدنية وقانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، هذا بالإضافة إلى قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن مجلس النواب الحالى أدى ما عليه وأكثر، وكان برلمانا غير متعسف  ولم يتغزل فى الشارع المصرى، كما أنه عمل للصالح العام، حتى لو رأى المواطن عكس ذلك.

كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.

وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.

وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.
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