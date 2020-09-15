نائب: البرلمان الحالى أصدر قوانين إيجابية تصب فى صالح المواطن

قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن هناك عدد من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب الحالى خلال فترة أدوار الانعقاد الخمسة ، مشيرا إلى أنها قوانين إيجابية تصب فى صالح المواطن.





وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين هى قانون التأمين الصحى الشامل وقانون بناء وترميم الكنائس ، وقانون التصالح فى مخالفات البناء ، بالإضافة إلى إنتهاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من مناقشة قانون المحليات ، و لم يتبقى فقط سوى عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.



