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برلمان

نائب: البرلمان الحالى أصدر قوانين إيجابية تصب فى صالح المواطن

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:51 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن هناك عدد من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب الحالى خلال فترة أدوار الانعقاد الخمسة ، مشيرا إلى أنها قوانين إيجابية تصب فى صالح المواطن.

وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين هى قانون التأمين الصحى الشامل وقانون بناء وترميم الكنائس ، وقانون التصالح فى مخالفات البناء ، بالإضافة إلى إنتهاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من مناقشة قانون المحليات ، و لم يتبقى فقط سوى عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.

وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.

وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.
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