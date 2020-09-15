نائب: البرلمان الحالى أصدر قوانين إيجابية تصب فى صالح المواطن

قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن هناك عدد من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب الحالى خلال فترة أدوار الانعقاد الخمسة ، مشيرا إلى أنها قوانين إيجابية تصب فى صالح المواطن.
وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين هى قانون التأمين الصحى الشامل وقانون بناء وترميم الكنائس ، وقانون التصالح فى مخالفات البناء ، بالإضافة إلى إنتهاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من مناقشة قانون المحليات ، و لم يتبقى فقط سوى عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.
ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.
وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.
وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.
وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.