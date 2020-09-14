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تعليم

لمساهمتهما فى إقامة مدرسة بحى المناخ.. محافظ بورسعيد يوجه الشكر لرجلي الأعمال ياسر وحسين حفيلة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:18 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الإثنين، رجلى الأعمال ياسر حفيلة وحسين حفيلة، لتوجيه الشكر لهما على مساهمتهما فى إقامة مدرسة عفت الهويدى بشارع الأمين في نطاق حى المناخ، جاء ذلك بحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس الأمناء بتعليم بورسعيد.

ووجه اللواء عادل الغضبان، الشكر والتقدير لرجال الأعمال على جهودهم ومشاركتهم الإجتماعية فى إقامة مدرسة عفت الهويدى بحى المناخ، وهو ما يساهم فى دعم العملية التعليمية بالمحافظة، لافتا إلى أن المدرسة مقامة على أحدث مستوى بشكل يتناسب مع خطط  تطوير التعليم التى تتم بالمحافظة.


وأكد المحافظ ، أن المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى، تساهم بشكل كبير فى تقديم الدعم لكافة المشروعات التى تتم فى مختلف المجالات، مثمنا جميع الجهود التى يبذلها أبناء الوطن، لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية للبلاد.
لمساهمتهما فى إقامة مدرسة بحى المناخ.. محافظ بورسعيد يوجه الشكر لرجلي الأعمال ياسر وحسين حفيلة
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