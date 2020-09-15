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ديني

أترك قيام الليل أحيانا بسبب الإرهاق الشديد فماذا أفعل وهل علي ذنب.. مستشار المفتي يجيب

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:02 ص
د مجدي عاشور
د مجدي عاشور
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "أنام وأستيقظ لـ صلاة قيام الليل ولكن في الفترة الأخيرة أنام ولا أستيقظ بسبب الإرهاق الشديد، فهل علي ذنب وماذا أفعل؟.

رد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين قائلا: جزاك الله خير الجزاء على هذه العبادة وهي صلاة قيام الليل فهي من أحب العبادات إلى الله عز وجل، وهي عبادة مندوبة أو مستحبة فإذا فعلها العبد أصاب الخير الكثير وإذا تركها لعذر أو غير عذر فلا شيء عليه.

وتابع: احرص عليها قدر المستطاع لأن الدعاء في جوف الليل والتضرع خلاله من أسباب استجابة الدعاء، واعلم أنه إذا فاتتك هذه الصلاة بسبب الإرهاق أو لعذر فقد حصلت على ثوابها بشرط أن تكون صادق النية وأن تنوي قبل أن تنام أنك ستقوم لأداء قيام الليل. 

أفضل وقت لأداء قيام الليل ، وهل تجوز بعد صلاة العشاء مباشرة ؟ 
 
قال الشيخ عبدالله العجمي، مدير لجنة التحكيم لفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر.

وأجاب العجمي، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونه ( أصلى قيام الليل بعد العشاء فى هذا الوقت هل هذا مناسب أم متى أصلى القيام ؟)، أن صلاة قيام الليل لا تكون إلا بعد صلاة العشاء، فإذا صلى المسلم قيام الليل بعد العشاء جاز وصح له أن يقيم الليل، ووقت قيام الليل يكون من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر، أما عن الأفضل فهو أن تصلى فى جوف الليل أى أخر وقت من الليل، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر).

وأشار الى أنه من صلى بعد العشاء مباشرة لظرف خاص أو لتعب أو لعمل فلا حرج فى ذلك الأهم أن يحرص الإنسان على قيام الليل ولو يصلى ركعتين لأن قيام الليل شرف المؤمن، حيث ندب الشرع الشريف لقيام الليل وقال صلى الله عليه وسلم (عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ ، وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ). 

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