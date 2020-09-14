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محافظات

18 مرشحا محتملا يتقدمون لإجراء الكشف الطبي لمجلس النواب 2020 في بورسعيد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:08 م
الكشف الطبي لمجلس
الكشف الطبي لمجلس النواب
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كتب محمد الغزاوى
شهد المجلس الطبى لمديرية الشؤن الصحية بمحافظة بورسعيد استقبال 18 مرشحا محتملا لإجراء الفحوص الطبية تمهيدا للترشح لانتخابات مجلس النواب 2020.


وقال أسعد الخضري، المسئول الإداري للمجلس الطبي ببورسعيد، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن الإجراءات تتم بسهولة ويُسر داخل المجلس الطبي منذ بداية المرشح، وحتى انتهاء عملية الكشف الطبي الخاص بمجلس النواب.


وأكد "الخضري"، أنه يتم الكشف النفسي علي المرشح داخل ديوان المجلس الطبي وتسديد الرسوم والقيام بعملية تسجيل البيانات، مضيفًا أنه يتم إجراء التحاليل بإحدى المعامل.


وأوضح أنه يتم تحديد موعد الكشف الطبي بعد تسجيل البيانات علي الحاسب الآلي علي ان يحدد المرشح الدائرة المترشح عليها، حيث أنه تم تخصيص لبورسعيد دائرتين الأولي "بورفؤاد، الشرق، العرب، والضواحي"، والثانية "المناخ، الزهور، والجنوب"، ومن يحق لهم التصويت 514 ألف و919 ناخبا وناخبة


هذا وشهد المجلس الطبى استقبال عبد العظيم رمضان، السكرتير المساعد لمحافظة بورسعيد، لإجراء الكشف الطبي الخاص بانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك بالمجلس الطبي العام والمتخصص التابع لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد.

كما شهد المجلس استقبال البرلمانى احمد فرغلى عضو مجلس النواب الحالى لاجراء الفحوص الانتخابية لخوض الانتخابات ببرلمان 2020 .

ورصد صدى البلد تقدم عدد من المرشحين المحتملين لإجراء الفحوص الطبية على مدار الساعات المنقضية ل 18 مرشح محتمل بينهم 15 رجل و 3 سيدات.

18 مرشحا محتملا يتقدمون لإجراء الكشف الطبي لمجلس النواب 2020 في بورسعيد
18 مرشحا محتملا يتقدمون لإجراء الكشف الطبي لمجلس النواب 2020 في بورسعيد
18 مرشحا محتملا يتقدمون لإجراء الكشف الطبي لمجلس النواب 2020 في بورسعيد
18 مرشحا محتملا يتقدمون لإجراء الكشف الطبي لمجلس النواب 2020 في بورسعيد
18 مرشحا محتملا يتقدمون لإجراء الكشف الطبي لمجلس النواب 2020 في بورسعيد
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