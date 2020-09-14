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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يشهد مناقشة رسالة دكتوراه

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:27 م
رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يشهد مناقشة رسالة دكتوراه
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شارك  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم في مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة: حنان طنطاوى أحمد عبد التواب، والتي بعنوان (واقع تطبيق معايير التميز البحثية فى بحوث الخدمة الاجتماعية). 


وضمت لجنة المناقشة  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، و الدكتور أحمد عبد الله زايد العميد الأسبق لكلية الأداب جامعة القاهرة، وتحت إشراف  الدكتور زينب الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية وأستاذ مجالات الخدمة الاجتماعية، والدكتور أمير صلاح هوارى أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس بكلية التربية. وبحضور عدد من أساتذة وطلاب الكلية. 


وصرح  رئيس الجامعة بأن موضوع البحث من المواضيع التي تفيد جهة الإدارة فى الجامعات المصرية، مشيدًا بالتعاون الكبير بين أساتذة كلية الخدمة الاجتماعية وكلية التربية في الإشراف والتدقيق العلمي على البحث المقدم وبالجهد المبذول من قبل الباحثة في مراعاة الانضباط المنهجي، ووضوح مشكلة البحث وأهدافه، ودقة الأدوات البحثية المستخدمة.
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