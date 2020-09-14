رئيس جامعة الفيوم يشهد مناقشة رسالة دكتوراه

شارك الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم في مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة: حنان طنطاوى أحمد عبد التواب، والتي بعنوان (واقع تطبيق معايير التميز البحثية فى بحوث الخدمة الاجتماعية).









وضمت لجنة المناقشة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، و الدكتور أحمد عبد الله زايد العميد الأسبق لكلية الأداب جامعة القاهرة، وتحت إشراف الدكتور زينب الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية وأستاذ مجالات الخدمة الاجتماعية، والدكتور أمير صلاح هوارى أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس بكلية التربية. وبحضور عدد من أساتذة وطلاب الكلية.







