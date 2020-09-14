في عيد ميلاده.. كيف حاولت إليسا مصالحة وائل كفوري بعد سنوات خصام

يصادف اليوم 14 من شهر سبتمبر عيد ميلاد أمير الرومانسية وائل كفوري ، الذي ينتمي لمواليد برج العذراء الذي يصعب ارضاؤهم اذ تعرض أحدهم لضيق.





استغلت الفنانة اللبنانية إليسا المبادرة التي اجتاحت السوشيال ميديا بشأن التوعية أن الكلاب والحيوانات الأليفة لا تنقل عدوى فيروس كورونا شهر مارس الماضي، من أجل عودة المياه لمجاريها بينها وبين مواطنها الفنان وائل كفوري من خلال توجيه اليه تحدي نشر صور له مع كلبه، بعد سنوات قطيعة بينهما.





ونشرت إليسا صورة تجمعها بـ كلبتها عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وقالت: "قبلت التحدي من هبة الطوجي وانقل التحدي لـ وائل كفوري ونوال الزغبي".





ورغم أن النجمين اللبنانيين لا يتابعان بعضهما البعض بموقع التواصل إنستجرام إلا أن وائل كفوري قبل التحدي من إليسا ونشر صورة له مع كلبه.



