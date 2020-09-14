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رياضة

لجنة «تفتيش» الاتحاد الدولى تتغزل فى مصر قبل استضافة كأس العالم لليد 2021

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:11 م
كأس العالم لليد 2021
كأس العالم لليد 2021
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عمرو الحلواني
أكد ممدوح الششتاوي رئيس لجنة الإقامة والإعاشة ببطولة العالم لكرة اليد، أن وفد الاتحاد الدولي انبهر بكافة تفاصيل الإقامة والصالات الخاصة ببطولة العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في مصر يناير 2021.

وقال الششتاوي اإن اللجنة التفتيشية بحضور بتريك سترب وبير برتلسن، والوفد الخاص بالشركة المسؤلة عن الاعلاميين الاجانب، قاما بالاجتماع مع اللجنة المنظمة كما قاما بزيارة الفنادق الرسمية المخصصة للإقامة والأربع صالات التي ستستضيف منافسات البطولة وهي: صالة استاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية وصالة 6 أكتوبر، وصالة برج العرب بالإسكندرية، كما قامت اللجنة بالاجتماع مع دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي أكد لهم مساندة الدولة بكل أجهزتها لتنظيم هذه البطولة على أرض مصر.

وأوضح الششتاوي أن وفد الاتحاد الدولي فوجيء بامكانيات الفنادق وكيفية تطبيقها للاجراءات الاحترازية، وما تقدمه الفنادق من خدمة فندقية متميزة، كما اثني الوفد علي جاهزية الصالات التي ينقصها فقط الأرضيات التي سيتم تركيبها فور وصولها من الاتحاد الدولي.

وأضاف: "اللجنة اطمأنت تماما من كيفية تطبيق الاجراءات الاحترازية خلال زيارتها وخلال حفل القرعة الذي أبهر العالم" .

واستأنف المنتخب الوطني لكرة اليد استعداداته، في معسكر الغردقة، استعدادا لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021.

ورفع روبيرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني، الحمل في مران اليوم، الاثنين، رغبه منه في رفع المعدل البدني للاعبين بعد أن اكتفى  بتدريبات استشفائية طوال الفترة الماضية، تجنبا لتعرض اللاعبين للإجهاد خلال فترة المعسكر.

وحظي المنتخب باستقبال حافل من مسؤولي فندق الباتروس أكوا فيستا فور الوصول حيث حرصت الإدارة على توفير أجواء احتفالية لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل الانخراط في فترة الإعداد. 

ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر إلى الباتروس أكوا فیستا بالغردقة في الفترة من 9 الى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراحة خلال الاستعدادات للمونديال العالمي. 

وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد و التشيك و المتأهل من أمريكا الجنوبية.



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