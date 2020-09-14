بقيمة 13 مليون جنيه.. تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في تهمة الكسب غير مشروع

اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث فى اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه لجلسة٨ نوفمبر للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب و عضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود. وشريف محمد علي



