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حوادث

بقيمة 13 مليون جنيه.. تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في تهمة الكسب غير مشروع

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:09 م
تأجيل محاكمة العضو
تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في تهمة الكسب غير مشر
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رامي المهدي
اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث فى اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه لجلسة٨ نوفمبر للمرافعة.
  
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود. وشريف محمد علي

وأسندت النيابة للمتهم، " ممدوح م ع ر"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المالكة لعدة فنادق منها فندقى ماريوت ومينا هاوس القاهرة، تهمة الحصول  لنفسه ولزوجاته "إيمان ا م"  و"ماجدولين م خ"، وسهام ا م" وولديه القصر مهند ومروان، فى الفترة من 2012 لـ2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته حال كونه العضو المنتدب باحدي شركات قطاع الاعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق المالكة لعدة فنادق.
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