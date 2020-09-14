خاص| تقديسا للمرأة.. قصة أغنية مميزة لجنازات النساء في غانا.. فيديو

تقدم الفرقة الوحيدة في العالم للعروض الغنائية الراقصة خلال الجنازات، عروضا مميزة لجنازة كل ميت بحسب طلب أسرته، ولكن تظل العروض النسائية هي الأفضل.





كشف بنيامين ايدو مؤسس الفرقة خلال حديثه مع «صدى البلد» تفاصيل عروض الجنازات التي تقدمها الفرقة، قائلا إن ما يميز الفرقة هو أن لكل ميت ما يميزه في اللحظات الأخيرة له على سطح الأرض، حيث تختلف طريقة تشييع الجنازة من شخص لآخر، على حسب سن المتوفي ومنطقته، خاصة أنه هناك ثقافات مختلفة في كل إقليم في غانا.





وعلى حسب ثقافة أهل المتوفي ومعتقداتهم يتم تصميم عرض الجنازة، وتختلف الطريقة التي يرقصون بها والأغاني بحسب التقاليد، والسن أيضا يعد عاملا فارقا.



ويقول بنيامين لـ «صدى البلد»: "إذا كان المتوفي عجوزًا نحدد كيف سنرقص والصورة التي سنقدمها، وإذا كان الشخص شابًا نرقص أيضا بطريقة معينة، وكذلك مهنة المتوفي، إذا كان موسيقيا أم لا، ووفقا لمعتقدات الشخص والمعلومات التي يجمعها الفريق عنه يؤدي الفريق رقصة الجنازة المميزة.

الجنازة تختلف أيضا بحسب نوع المتوفي، إذا كانت امرأة يوجد أغنيات مخصصة للنساء، وفي معظم الأحيان يرقص الفريق على أغاني، وفي أحيان أخرى لا يستخدمون الموسيقى، أحيانا تكون هناك فرقة نحاسية أو فرقة حاضرة للغناء، حيث يتوقف الأمر على اختيار عائلة المتوفاة لأغنية معينة أوصت بغنائها في جنازتها أو إذا كانت تفضل فنانا أو موسيقى ما، وفي أحيان أخرى لا تختار العائلة أغنية ويتولى الفريق مهمة اختيار أغنية.

النساء في غانا جميلات جدا بل فاتنات، وفي غانا تعد المرأة مقدسة، ويقول بنيامين عنهن: "نحتفي بالأمهات كثيرا، لأننا نعتبر الأمهات هن أفئدتنا"، ويتم اختيار أغنية "سويت ماذر" في جنازة الأمهات لأن كلماتها وإيقاعها مناسب، وعندما يرقصون على كلماتها يكون الحضور سعداء، وتقول الأغنية في البداية: "أمي الجميلة..أنا لن ننساكي أبدا، ستظلين في قلوبنا حتى وإن رحلتي"، ويردد الحضور نعم سنذكرها دائما حتى وإن رحلت.







