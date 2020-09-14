الدينار الكويتي الأعلى .. أسعار العملات العربية اليوم الاثنين

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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.62 جنيه للشراء 41.95 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.86 جنيه للشراء و22.33 جنيه للبيع.



وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.89 جنيه للشراء و41.09 جنيه للبيع.

أقرأ ايضا.. المركزي للإحصاء: قطر الأولى عالميا في نسبة الإصابات بكورونا حسب عدد السكان ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.62 جنيه للشراء 41.95 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.86 جنيه للشراء و22.33 جنيه للبيع.وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.89 جنيه للشراء و41.09 جنيه للبيع.

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.97 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.