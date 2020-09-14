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اقتصاد

الدينار الكويتي الأعلى .. أسعار العملات العربية اليوم الاثنين

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:01 م
العملات العربية و
العملات العربية و الدينار الكويتى
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علياء فوزى
ينشر موقع "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.97 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.  

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.62 جنيه للشراء 41.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.86 جنيه للشراء و22.33 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.89 جنيه للشراء و41.09 جنيه للبيع.
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