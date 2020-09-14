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تعليم

آية فوزي رئيسًا لقسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية جامعة طنطا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:21 م
آية فوزي رئيسًا
آية فوزي رئيسًا لقسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية
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احمد علي
أصدر الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتعيين الدكتورة آية فوزي محمد لبشتين، الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا رئيسًا لمجلس قسم الاقتصاد المنزلي بالكلية لمدة ثلاث سنوات.


حصلت الدكتورة آية فوزي على بكالوريوس التربية النوعية شعبة "الاقتصاد المنزلي" عام 1994 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وعينت معيدا في عام 1996، وحصلت على درجة الماجستير تخصص الملابس والنسيج من كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية عام 2001، ثم درجة دكتوراه الفلسفة فى ذات التخصص عام 2006 ، وتدرجت في الوظائف العلمية حتى حصلت على درجة الأستاذية في عام 2018.

وفي مارس عام 2019 ، صدر قرار رئيس جامعة طنطا بتكليفها بتسيير أعمال مجلس قسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، ليصدر بعدها قرارًا فى أبريل من ذات العام بتكليفها بالإشراف على ملتقى أسر جامعة طنطا.
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