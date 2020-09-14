آية فوزي رئيسًا لقسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية جامعة طنطا

الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع ، رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتعيين الدكتورة آية فوزي محمد لبشتين، الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا رئيسًا لمجلس قسم الاقتصاد المنزلي بالكلية لمدة ثلاث سنوات. أصدرالدكتورة









حصلت الدكتورة آية فوزي على بكالوريوس التربية النوعية شعبة "الاقتصاد المنزلي" عام 1994 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وعينت معيدا في عام 1996، وحصلت على درجة الماجستير تخصص الملابس والنسيج من كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية عام 2001، ثم درجة دكتوراه الفلسفة فى ذات التخصص عام 2006 ، وتدرجت في الوظائف العلمية حتى حصلت على درجة الأستاذية في عام 2018.



