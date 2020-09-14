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مرأة

كيف يعالج اللقاح الروسي فيروس كورونا؟

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:16 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يستخدم اللقاح التجريبي الروسي ، المعروف باسم Sputnik V نسخة معدلة من فيروس غدي يسبب نزلات البرد، ويشرح دينيس لوجونوف ، المؤلف الأول للدراسة ورئيس مختبر الأبحاث في الجمالية ، كيفية عملها.

ووفقا لموقع health عندما تدخل لقاحات الفيروس الغدي إلى خلايا الناس ، فإنها تقدم الشفرة الوراثية لبروتين السارس- CoV-2 ، الذي يجعل الخلايا تنتج بروتين سبايك هذا يساعد في تعليم الجهاز المناعي التعرف على فيروس SARS-CoV-2 ومهاجمته.

وقام الباحثون بتقييم لقاح مرشح في مرحلة صغيرة 1 و 2 المحاكمة التي استمرت 42 يوما وشملت 38 مشاركا صحية تتراوح أعمارهم بين 18 - 60 عاما.

في هذه المرحلة من الدراسة ، أراد العلماء تقييم سلامة اللقاح التجريبي وقدرته على إثارة استجابة مناعية ، بدلًا من منع العدوى بفيروس كورونا الجديد.

أظهرت النتائج استجابة مناعية قوية في المشاركين لقد طوروا أجسامًا مضادة واستجابات للخلايا التائية ، وكلاهما مهم في مكافحة العدوى.

تم الإبلاغ أيضًا عن أن اللقاح الروسي المرشح آمن ولم ينتج عنه أي آثار جانبية خطيرة بعد ذلك يخطط الفريق للدخول في المرحلة الثالثة من التجربة ، والتي ستضم 40 ألف مشارك.

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