محافظ مطروح يشدد على سرعة إنهاء أعمال التطوير بالمحافظة قبل موسم الشتاء













جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بديوان عام المحافظة لمناقشة نسب تنفيذ أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع بحضور اللواء اشرف ابراهيم سكرتير عام مطروح والجهات المختصة.









ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من مدخلى مدينة الضبعة الشرقى والغربى وتذليل كافة المعوقات أمام أعمال الرصف لسرعة الانتهاء من كافة الاعمال في التوقيتات المحددة.









وأشار الى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المشتركة لنقل المسارات المتعارضة بالشوارع وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة لسرعة نهو الاعمال.









كما وجه شركة الكهرباء بتعميق مسار خطوط الكهرباء وخطوط الكهرباء السطحية ، وتعميق التقاطعات بالعمق المناسب.









ووجه أيضا شركة المياه بترحيل شنايش المطر وفقا للأبعاد المناسبة لاعمال الرصف بالمدخل الغربى والشرقى، وتنفيذ شنايش المطر بعد وضع طبقة الاساس وتعميق وصلات المياه المنزلية بشارع الصنايع والثانوى ومقابر فاطمة ومن مسجد التوحيد حتى مسجد العباسى فى ربط المدخل الشرقى بالغربى.









وطالب المحافظ شركة الاتصالات بترحيل مسار كابلات الاتصالات بما يتوافق مع اعمال الرصف موجها مجلس مدينة الضبعة بازالة الاسوار الموجودة بشارع المدخل الغربى ونقل الاعمدة الموجودة بالمدخل بالحارة البطيئة ، مع قيام الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى بأعمال تطهير المطابق وتركيب أغطية لها ، وازالة الردم المخالف بشبكات الصرف الصحى.









وأكد على ضرورة عمل عدايات تحويل شبكة الكهرباء الهوائية الى ارضية ، مع قيام لجنة من جميع الجهات برئاسة السكرتير العام للمحافظة للمعاينة على الطبيعة للاعمال التى تمت من جميع الجهات خلال 10 أيام والتأكد من تلافى كافة الملاحظات.