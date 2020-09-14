بعد تخفيض المتر إلى ٥٠ جنيها.. إقبال كبير من أصحاب العقارات المخالفة للتصالح بالقرى والنجوع في المنيا

تشهد المراكز التكنولوجية المنتشرة على مستوى الوحدات المحليه بمحافظة المنيا إقبالا كبيرا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرارات مجلس الوزراء بالتسهيل على المواطنين في تقديم الأوراق، واستيفاء الأوراق المطلوبة خلال شهرين، وتحديد ٥٠ جنيها للمتر للتصالح في القرى والنجوع على مستوى المحافظة.





وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنفيذ القرارات للتيسير على المواطنين وتوفير استراحات للانتظار، منعا للتزاحم والتكدس داخل المركز التكنولوجي، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز.





اقرأ المزيد





ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومدير إدارة التفتيش الهندسي للمحافظة، بتطبيق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء للقري والنجوع والتوابع لـ 50 جنيها للمتر، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي يمر بها الأهالي.





وأكد القاضي أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية تسعي دائما للوقوف بجانب المواطنين، وتحقيق السلامة الإنشائية للمباني حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين، مشددًا على المتابعة المستمرة والدقيقة لكل فني التنظيم، وتفعيل ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعدي على أملاك الدولة.





كما وجه المحافظ رؤساء المراكز ومديري المراكز التكنولوجية، بتقديم كل التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين علي إنهاء الإجراءات في وقت قياسي، ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن، من خلال اتخاذ جميع أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز.





وأكد القاضي أن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وأخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020.





وأضاف، أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقا للقانون، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح .





وأصدر المحافظ كتابا دوريا لرؤساء الوحدات المحلية، في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ، مشددا فيه علي قبول طلب التصالح من المواطن أيًا كانت المستندات، وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات، وإعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوي والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في طلب التصالح.





وأكد علي قبول طلب التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين، مع قبول جميع الطلبات أيًا كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008.



