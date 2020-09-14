50 جنيها في القرى.. محافظ القليوبية: تسهيل جميع إجراءات التصالح مع مخالفات البناء.. و116 ألف طلب وتحصيل 644 مليون جنيه

- محافظ القليوبية: تسهيل جميع إجراءات التصالح

- تقديم 116 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء

- تحصيل 644 مليون جنيه من التقدم على مخالفات البناء في القليوبية









تواصل الوحدات المحلية ومراكز المدن بمحافظة القليوبية استقبال المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح فى مخالفات البناء.









وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن المحافظة تتابع على مدار الساعة الموقف التنفيذي للتصالح في مخالفات البناء.





وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء والوحدات القروية والمراكز التكنولوجية بفتح منافذ أخرى مع التي جرى تخصيصها لاستقبال طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة لاستيعاب كافة الطلبات.





واشار الهجان الى أن التخفيض بأسعار التصالح بالمحافظة تراوح من 10 إلى 50% حيث وصل سعر المتر فى القرى 50 جنيه وذلك ضمن التسهيلات التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، مؤكدا أنه تم التنبيه على المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية للتسهيل في الإجراءات على المواطنين.





وأكد محافظ القليوبية ان التقديم بطلب التصالح بصورة من بطاقة الرقم القومى او اى اوراق تدل على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه مع اعطاء مهلة شهرين لاستكمال باقى المستندات مع الاكتفاء بتقرير مهندس نقابى كبديل السلامة الانشائية.





وتابع محافظ القليوبية انه على جميع مقدمي طلبات التصالح التقدم بالطلب الى المكاتب بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، مشيرا الى انه تم مد ساعات العمل وزيادة الموظفين للعمل على راحة المواطنين ومواجهة الاقبال.





وأضاف المحافظ أنه بلغت نسبة التخفيض ما بين 10 و 50% ويتراوح متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني ما بين 300 و 400 جنيه والتجاري 1200 جنيه والصناعي 300 جنيه والأخرى إداري 1500 جنيه وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 150 إلى 350 جنيه وتجاري ما بين 600 و1000 جنيه والصناعي ما بين 150 و250 جنيه وأخرى إداري من 750 إلى 1250جنيه فيما تم تعميم قيمة الـ 50 جنيها على كل قرى المحافظة.





وأوضح المحافظ أنه بلغ إجمالى عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء البناء التي تم تلقيها من المواطنين حتى الآن منذ فتح باب تلقى الطلبات 116 ألف و711 طلب تصالح على مخالفات البناء فيما تم تحصيل مبالغ 644 مليون جنيها و315 ألف جنيه قيمة رسوم التقديم ونتيجة سداد نسبة الـ 25% من قيمة المخالفة.