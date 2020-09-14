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منوعات

علماء الفلك يكتشفون غازا حوَّل جو كوكب الزهرة إلى جحيم

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها، أن  آثار الغاز اللاذع الذي يتنقل عبر غيوم كوكب الزهرة قد يكون ناتجا  من كائنات جوية  تتشكل من حياة  جرثومية، ليست كالتي نعرفها.


وأوضحت الصحيفة أن علماء الفلك اكتشفوا غاز  الفوسفين على ارتفاع 30 ميلًا في الغلاف الجوي للكوكب وفشلوا في تحديد عملية أخرى غير الحياة يمكن أن تفسر وجوده.


ويثير الاكتشاف احتمال أن تكون الحياة على كوكب الزهرة تعاني من الاحتباس الحراري الجامح الذي جعل الكوكب جحيمًا.


وأفاد التقرير أنه لمدة 2 مليار سنة، كان كوكب الزهرة معتدلًا ويؤوي محيطًا، ولكن اليوم، يغطي الغلاف الجوي الكثيف بثاني أكسيد الكربون سطحًا شبه خالٍ من الماء حيث تتجاوز درجات الحرارة 450 درجة مئوية، حيث كان نادرًا ما تكون الغيوم في السماء جذابة، حيث تحتوي على قطرات من حمض الكبريتيك بنسبة 90٪.


ويرى العلماء أن الظروف على كوكب الزهرة غير سارة للغاية لدرجة أنهم يعتقدون أن الكوكب قد مات، ويصدر منه غاز الفوسفين.


وأوضحت الصحيفة أن على كوكب الأرض، يتم إطلاق غاز الفوسفين بواسطة الميكروبات في البيئات المتعطشة للأكسجين، مثل رواسب البحيرات وأحواض الحيوانات. 

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