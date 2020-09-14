ماك شرقاوي يعلق على استقالة السفير الأمريكي لدى بكين.. فيديو

قال ماك شرقاوي المحلل السياسي، إنه ليس هناك أسباب رسمية معلنة حتى الآن بشأن استقالة السفير الأمريكي فى الصين من منصبه.





وأضاف ماك الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن السفير الامريكي فى بكين جاءت حوله بعض التكهنات بأنه استقال وذهب إلى سباق الانتخابات ب الولايات المتحدة الأمريكية





وتابع المحلل السياسي أن سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى الصين كان يشغل منصب حاكم ولايتين فى أمريكا قبل توليه منصب السفير.





وأوضح ماك شرقاوي أن سفير أمريكا فى الصين له علاقات وطيدة مع روسيا، مشيرا إلى أن هذا السفير من أول السفراء الذي اختارهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب.





وأشار إلى أن سفير امريكا فى الصين له علاقات جيدة مع الرئيس الصيني وهذا الذي ساعد فى التوازن في علاقة الصين وأمريكا فى الفترة الماضية.