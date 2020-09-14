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تعليم

رضا أمين: إعلام جامعة الأزهر لا تفرق بين الطلاب عند توافر شروط الالتحاق بالكلية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:01 م
الدكتور رضا عبد
الدكتور رضا عبد الواجد أمين وكيل كلية الإعلام
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أحمد علام

قال الدكتور رضا أمين ، إن كلية الإعلام جامعة الأزهر لا تفرق بين أي طالب يلتحق بها طالما توافرت فيه الشروط التي حددتها اللائحة بالإضافة إلى توافر سمات وخصائص مشروع اعلامي ناجح في المستقبل لديه، لافتًا إلى إن ذوي الهمم يخضعون للمقابلات الشخصية اثناء التحاقهم بالأقسام الثلاثة بكلية الإعلام مثل أي شخص طبيعي.


وأضاف الدكتور رضا عبد الواجد أمين وكيل كلية الإعلام جامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن تاريخ كلية الإعلام جامعة الأزهر لم يشهد رفض أي طالب من الالتحاق بها طالما أن الشروط المنصوص عليها في اللائحة تنطبق عليه بأن يكون قد حصد المجموع الذي حدده تنسيق الكلية بالإضافة إلى اجتياز اختبار القدرات والمقابلات الشخصية.


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وشدد وكيل كلية الإعلام ،على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة للعملية التعليمية لأصحاب الهمم من خلال توفير لهم الإمكانيات اللازمة مثل وسائل النقل لأصحاب الإعاقة الحركية أو شيئ من هذا القبيل التي يحتاجونها ، بالإضافة إلى توفير أماكن مخصصة لهم وتوفير الآليات اللازمة التي تساعدهم في العملية التعليمية مثل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام الصوتيات للمكفوفين لتيسير العملية التعليمية وتوفير بيئة خالية من الصعوبات.

 

وأشار رضا أمين إلى أن كلية الإعلام جامعة الأزهر استقبلت حالات محدودة من ذوي الهمم عن طريق المصادفة وهذه الحالات تلقي الرعاية الكاملة ولكل شريحة من أصحاب الهمم الإجراءات الخاصة بها ولكن لا يوجد اعداد كبيرة ولكن مرحب بهم في أي وقت طالما لديهم كل الاشتراطات اللائحية المتوفر لديهم. 


وأكد أستاذ الإعلام الرقمي أن كلية الإعلام تسعى لعملية التطوير المستمرة  داخل استديوهات الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى تطوير معامل الحاسوب، مشيرًا إلى أن  الكلية تعمل على تسخير كل الإمكانيات  المتاحة للطلاب بشكل عام  وذوي الهمم بشكل خاص إذا التحقت هذه الفئة بكلية الإعلام.

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