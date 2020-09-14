ضد الكسر والمياه .. لاند روفر land rover تقتحم عالم الهواتف الذكية بـ Explore R

يبدو ان المنافسة في سوق السيارات لم تعد تكفي فأصبحت شركات السيارات تصنع الهواتف المحمولة لتنافس في سوق الهواتف مثل شركة السيارات الفاخرة land rover التي ستطرح في ابريل المقبل هاتف ذكي جديد تحت مسمي Explore R و هو هاتف مخصص للاستخدامات الشاقة و الصحراوية .





وكشفت land rover أن Explore R يتمتع بالقوة والمتانة ليتناسب مع مالكي سيارات Defender من عشاق المغامرات والتخييم في الاماكن الصحراوية و الجبلية .





Explore R ضد الماء والغبار والأتربة و السقوط على الأرض و يصمد لمدة 35 دقيقة تحت الماء على عمق 1.5 متر و محمي ضد السقوط من ارتفاع 1.8 متر مما يجعله عملي لمحبي السفر و المغامرات .





الهاتف الجديد Explore R يحمل كاميرا خلفية 12 ميجابيكسل و اخري امامية 8 ميجابيكسل و بة شاشة 5.7 انش و لا يتعارض مع المياة عند استخدام الشاشة اللمسية او حتي بعد ارتداء جوانتي .





Explore R يأتي ببطارية 3100 مللي أمبير تدوم حتي 36 ساعة ويعمل بنظام أندرويد 9 وسيحصل علي تديثات حتي تصل نسخة التشغيل الي أندرويد 10 و سيباع بحوالي 8000 جنيه مصري .



