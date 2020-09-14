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شاهد.. فرق الإنقاذ في نيبال تبحث عن ناجين تحت ركام الانهيارات الأرضية التي خلفتها الأمطار

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:39 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرضت قناة "يورنيوز"، فيديو يرصد مواصلة فرق الإنقاذ بلا هوادة عمليات البحث عن مفقودين وانتشال جثت ضحايا الانهيارات الأرضية التي وقعت في ثلاث قرى في جبال نيبال جراء هطول أمطار غزيرة على المنطقة. 

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات الإغاثة الإثنين وسط تبدد الآمال في العثور على ناجين.

وحتى الآن، تم انتشال 11 جثة من بين الأنقاض، فيما تتواصل عمليات البحث، التي يشارك فيها أعوان الشرطة والسكان المحليون، عن 15 شخصا على الأقل يُعتقد أنهم تحت الأنقاض بعد الانهيارات الأرضية.

وشهدت الأحوال الجوية تحسّنا الإثنين حول منطقة سيندهوبالتشوك الواقعة على بعد حوالي 120 كيلومترًا شرق العاصمة كاتماندو، مما سمح لرجال الإنقاذ بالوصول إلى الأراضي المرتفعة.

وتعد الانهيارات الأرضية ظاهرة شائعة في جبال نيبال خلال موسم الرياح الموسمية الذي ينتهي عادة في شهر سبتمبر.
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