أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 15 9 2020

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الأهلى المصرى
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الثلاثاء 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء
وسجل سعر اليورو 18.59جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.08 جنيه للشراء و 20.43جنيه للبيع .
أقرا ايضا ...تعرف على سعر العملات الأجنبية بختام تعاملات الاثنين
وسجل الفرنك السويسرى 17.27 جنيه للشراء و 17.46 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدي 1.78جنيه للشراء و1.80 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الثلاثاء
وسجل 100 ين يابانى 14.80 جنيه للشراء و 14.97 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.30 جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء
وسجل سعر اليورو 18.59جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.08 جنيه للشراء و 20.43جنيه للبيع .
أقرا ايضا ...تعرف على سعر العملات الأجنبية بختام تعاملات الاثنين
وسجل الفرنك السويسرى 17.27 جنيه للشراء و 17.46 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدي 1.78جنيه للشراء و1.80 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الثلاثاء
وسجل 100 ين يابانى 14.80 جنيه للشراء و 14.97 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.30 جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع .