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أخبار البلد

رطوبة وحرارة والقاهرة 34.. توقعات الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:32 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، مع شبورة مائية صباحا، وارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، والطقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وعن حالة الطقس ليلا، سيكون لطيفا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلًا على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. وتنشط الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء.

ويتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطى.. بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، سيكون خفيفا إلى معتدل، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية شمالية غربية. أما حالة البحرالأحمر، فيكون معتدل إلى مضطرب مع رتفاع الموج فيه من مترين إلا ربع إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 30 25
وادي النطرون 34 24
طنطا 34 24 
شبين الكوم 34 24
دمنهور 32 25
بلطيم 30 25
مطروح 29 22
السلوم 31 22
سيوة 34 23
بورسعيد 30 25
دمياط 30 26
الزقازيق 34 25
المنصورة 34 24
الاسماعيلية 34 23
السويس 35 24
العريش 32 23
رفح 31 22
راس سدر 35 24
نخل 35 22
نويبع 37 29
طابا 35 26
كاترين 35 20
الطور 33 27
شرم الشيخ 38 30
الغردقة 38 28
مرسى علم 37 29
الفيوم 35 24
بنى سويف 35 23
المنيا 35 23
اسيوط 36 24
سوهاج 38 26
قنا 40 26
الاقصر 41 27
اسوان 42 27
ادفو 41 27
ابوسمبل 41 28
الوادى الجديد 39 22
شلاتين 39 26
ابورماد 38 27
حلايب 36 27
راس حدربه 36 28


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:



العظمى الصغرى
مكة المكرمة 42 29
المدينة 44 28
الرياض 42 27
المنامة 39 31
أبوظبى 42 29
الدوحة 39 31
الكويت 43 26
دمشق 39 19
بيروت 31 26
عمان 36 20
القدس 31 21
غزة 32 25
بغداد 46 27
مسقط 34 28
صنعاء 28 14
الخرطوم 39 27
طرابلس 26 22
تونس 29 21
الجزائر 28 19
الرباط 26 18
أنقرة 31 18
اسطنبول 28 22
اسلام اباد 35 23
نيودلهى 36 27
جاكرتا 32 24
بكين 24 16
كوالالمبور 31 24
طوكيو 28 22
أثينا 30 22
روما 32 19
باريس 33 18
مدريد 30 17
برلين 28 17
لندن 27 16
مونتريال 17 11
موسكو 17 07
نيويورك 26 12
واشنطن 27 13
نواكشوط 33 27
اديس ابابا 21 12

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