وداعا لكابوس الكرش .. أسرع نظام غذائي للتخسيس

نظام غذائى للتخسيس سريع جدا يمكن الاعتماد عليه بجانب ممارسة الرياضة للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف .. إليكم نظام غذائى للتخسيس لمدة شهر مع الجيم لحرق دهون برجيم الحبوب والبقول لإنقاص الوزن ونسف الكرش في 30 يوما يقدمه موقع برايت سايد.
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تناول البقول والحبوب فهو يمنحك الشبع لفترة أطول إليك خطة الريجيم.
تناول البقول والحبوب فهو يمنحك الشبع لفترة أطول إليك خطة الريجيم.
الإفطار 6 صباحا
طبق صغير من البلية بلبن خال الدسم مرتين أسبوعيا باقى الأيام شوفان بلبن خالى الدسم
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
2 قطعة من اللحم المشوى + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 أصابع كفته مشوية + طبق سلطة + شوربة شوفان
أو علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف خبز سن
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
كوب جنزبيل بليمون
العشاء .. قبل النوم بساعة
مكعب صغير جبن قريش + توست سن