AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

وداعا لكابوس الكرش .. أسرع نظام غذائي للتخسيس

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:01 م
حرق الدهون
حرق الدهون
Advertisements
لمياء الياسين
نظام غذائى للتخسيس سريع جدا يمكن الاعتماد عليه بجانب ممارسة الرياضة للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف ..  إليكم نظام غذائى للتخسيس لمدة شهر مع الجيم لحرق دهون  برجيم الحبوب والبقول لإنقاص الوزن ونسف الكرش في 30 يوما يقدمه موقع برايت سايد.


اقرأ أيضًا | تلف الكبد والمخ.. ٧ مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها

تناول البقول والحبوب فهو يمنحك الشبع لفترة أطول إليك خطة الريجيم.

الإفطار 6 صباحا

طبق صغير من البلية بلبن خال الدسم مرتين أسبوعيا باقى الأيام شوفان بلبن خالى الدسم

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

2 قطعة من  اللحم المشوى  + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 أصابع كفته مشوية  + طبق سلطة + شوربة شوفان

أو علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف خبز سن

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 
كوب جنزبيل بليمون

العشاء .. قبل النوم بساعة 

مكعب صغير جبن قريش + توست سن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجيم البقول والحبوب الأسرع لنحت قوامك

فى 7 أيام تخلصى من كابوس الكرش

قبل أن يتحول لكابوس .. رجيم سريع لنسف الكرش

بتعاني من كابوس الكرش.. إليك الحل

أسرع رجيم لحرق دهون البطن والأرداف

قبل العيد.. رجيم سريع لإنقاص الوزن في 7 أيام

ترشيحاتنا

بعد تعليقها البذيء.. هجوم عنيف على ريم البارودي بسبب أحمد سعد

الزمالك يتعادل مع الأهلي 25 - 25 في الطائرة

أهم الأخبار.. عودة صلاة الجنازة وإقامة الأفراح.. اعتذار رضوى الشربينى.. انسحاب الزمالك من لقاء الحرس

بعد عملية تجميل أحمد سعد.. تعليق بذيء من ريم البارودي.. شاهد

شاهد.. منزل مها أحمد بعد تعرضه للغرق

هبوط أرضي يبتلع سيارة نقل ثقيل بجنوب الاقصر | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام عبد البديع تظهر بإطلالة جريئة على شواطئ ماليبو في أمريكا

ضد الكسر والمياه .. لاند روفر land rover تقتحم عالم الهواتف الذكية بـ Explore R

رخيص وآمن.. طريقة تحضير بادي لوشن في البيت