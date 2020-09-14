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أحد سكان عقار الشربتلي يكشف سر شراء وزارة النقل شقة في العمارة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:35 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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عبد الخالق صلاح
قدم يسري تيناوي، أحد سكان عقار الشربتلي، الشكر إلى العاملين في هيئة مترو الأنفاق والذين قاموا بإصلاح العمارة عقب تعرضها لهبوط أثناء أعمال إنشاء محطة مترو الزمالك. 

وأضاف "تيناوي"، في اتصال ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أن الدولة وأجهزتها أصبحت أسرع من القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، منوها بأنه قابل وزير النقل ووعده بحل الأزمة في أسرع وقت وقد حدث.

وأشار إلى أنه في مقابلة كامل الوزير اقترح عليه أن تشتري وزارة النقل شقة في العمارة حتى تدير منه أعمال الإنشاء لمحطة مترو الزمالك؛ مؤكدا أن الوزير وافق على الفور.

وأكد أن عددًا من السكان رفضوا العودة إلى العمارة قبل الاطلاع على تقرير حالة العمارة. 

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