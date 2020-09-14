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توك شو

300 فرد.. رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يكشف شروط عودة إقامة الأفراح مرة أخرى.. شاهد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:37 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللجنة وافقت على عقد صلوات الجنازة بالمساجد التى لها ساحات فضاء مكشوفة.

وأضاف الدكتور حسام حسني خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه ايضا تم الموافقة على إقامة الافراح فى المؤسسات السياحية الفندقية  بحد أقصي 300 فرد فقط.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن هذه الموافقات جاءت لعودة الحياة الطبيعية مرة أخرى والتعامل مع فيروس كورونا ولكن مع أخذ جميع الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور حسام حسني أنه إذا اتبعنا شروط الاجراءات الاحترازية سوف نكون فى أمان جميعا وإذا لم نتبعها سوف نتعرض للمخاطر جميعا.

وأشار إلى أن هناك كثير من الدول بعدما التزموا بالاجراءات الاحترازية قاموا المواطنين بعد الالتزام بهذه الاجراءات وفقدت الدولة السيطرة على فيروس كورونا وأصبحوا فى مهالك الان.
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