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أخبار العالم

بلومبرج تكشف عن تفاصيل مفاجئة في اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:39 م
نتنياهو وترامب ومحمد
نتنياهو وترامب ومحمد بن زايد
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حسام رضوان
كشفت وكالة "بلومبرج" عن تفاصيل اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل الذي أعلن عنه شهر أغسطس الماضي برعاية أمريكية، والذي لا يزال يكتنف تفاصيله بعض الغموض.

وقالت الوكالة إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل لن تؤدي إلى تبادل فوري للسفراء بين البلدين، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وأضافت أنه من المقرر أن يتم التوقيع على "المعاهدة التاريخية" غدًا الثلاثاء، في حفل بالعاصمة الأمريكية واشنطن، يرعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويحضره وفد إماراتي برئاسة وزير الخارجية عبدالله بن زايد، ووفد إسرائيلي يرأسه رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وذكرت الوكالة أن المعاهدة التي ستوقفع بين الجانبين لن تؤدي إلى مباشرة فورية للعلاقات الدبلوماسية، لكنها ستدخل البلدين في عملية تعاون متدرج، أرادتها دولة الإمارات أن تكون على ثلاث مراحل تستمر لمدة عام.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين قولهما إن مراحل التعاون المتدرج الذي أرادت الإمارات أن تحمي به مصالحها، ستبدأ بالتعاون الاقتصادي، ثم العلاقات الأمنية إلى أن تبلغ العلاقات ذروتها بتبادل السفراء.

وقال مسؤول في إدارة ترامب إن واشنطن تركز على مساعدة الجانبين في تنفيذ الاتفاقية.

وكان ترامب أعلن كذلك الأسبوع الماضي، عن توقيع البحرين وإسرائيل اتفاق مماثل.

إلى ذلك، ظهرت طائرة الخطوط الجوية الإسرائيلية "إل عال"، والتي ستقل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة لتوقيع اتفاق السلام مع البحرين والإمارات. 

ورفرفت أعلام الإمارات والبحرين وإسرائيل على الطائرة، إلى جانب لفظ سلام بالعربية والعبرية. 

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