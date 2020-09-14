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أخبار البلد

الزراعة: ورشة عمل حول التقييم الإحصائي والاقتصادى للتجارب الحقلية بالإسماعيلية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:43 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
نظم قسم بحوث التقييم الاقتصادى والبيئي _ المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الإحصائي  ورشة عمل بعنوان ( التقييم الإحصائي والاقتصادى للتجارب الحقلية ) للباحثين والمهندسين الزراعين   بمحطة البحوث الزراعية بالاسماعلية .


 وذلك بحضور د اسماعيل ابو بكر مدير محطة البحوث الزراعية بالإسماعيلة و الأستاذة الدكتورة منال مصطفى سالم مدير المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الإحصائي و الدكتور وليد محمد فارس وكيل المعمل والدكتورة  هبة فهمى محمد رئيس قسم بحوث التقييم الاقتصادى والبيئي والسادة الباحثين بقسم بحوث التقييم الاقتصادى والبيئي .


كما قامت مديرة المعمل بافتتاح وحدة المعمل المركزى بنفس المحطه
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