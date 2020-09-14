الزراعة: ورشة عمل حول التقييم الإحصائي والاقتصادى للتجارب الحقلية بالإسماعيلية

نظم قسم بحوث التقييم الاقتصادى والبيئي _ المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الإحصائي ورشة عمل بعنوان ( التقييم الإحصائي والاقتصادى للتجارب الحقلية ) للباحثين والمهندسين الزراعين بمحطة البحوث الزراعية بالاسماعلية .
وذلك بحضور د اسماعيل ابو بكر مدير محطة البحوث الزراعية بالإسماعيلة و الأستاذة الدكتورة منال مصطفى سالم مدير المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الإحصائي و الدكتور وليد محمد فارس وكيل المعمل والدكتورة هبة فهمى محمد رئيس قسم بحوث التقييم الاقتصادى والبيئي والسادة الباحثين بقسم بحوث التقييم الاقتصادى والبيئي .
كما قامت مديرة المعمل بافتتاح وحدة المعمل المركزى بنفس المحطه