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توك شو

وعدت وأوفت.. أحمد موسى: الدولة مش هترمي الناس في الشارع

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:48 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية إذا وعدت توفي وعدها مع المصريين؛ موضحا ان الرئيس السيسي اعطي توجيه رئيسي لوزير النقل بسرعة إعادة عمارة الشربتلي إلى ما كانت عليه بعد هبوط أرضي أثناء حفر مترو الأنفاق.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الترميمات التي جرت لعمارة الشربتلي جلعتها أقوى مما كانت عليه قبل الانهيار الارضي؛ مشيرا إلى أن السكان عادوا مرة أخرى الي مساكنهم بعد شهر ونصف من الأزمة.

وأكد موسى، أن الوزير كامل الوزير كان يزور العمارة باستمرار حتى تم الانتهاء منها في قت قياسي؛ مرددا: « الأهالي تستحق لأنهم وثقوا في الدولة ولم يسمعوا إلى مروجي الشائعات».

وردد موسى: « الدولة كانت تعطي السكان أموالا نظير السكن في الخارج حتى الانتهاء من ترميم العمارة .. الدولة مش هترمي الناس في الشارع». 
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