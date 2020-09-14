المهم يفرحوا.. أحمد موسى يكشف سرا: الدولة شايفة ومش عايزة تضايق الناس

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحياة تعود إلى طبيعتها مرة أخرى بالتدريج وقرارات مجلس الوزراء اليوم تدل على ذلك من عودة الحضانات وصلاة الجنازة وإقامة الأفراح.





وأضاف أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المملكة العربية السعودية تدرس فتح العمرة مرة أخرى إلى كافة الدول العالم، مرددا «يارب الناس نفسها تزور بيتك».





وأشار أحمد موسى، أن الأفراح كانت "بيني وبينكم كانت شغالة"، قائلا «الدولة شايفة ومش عايزة تضايق الناس لان ده فرح وربنا يتتم بخير المهم الناس تفرح».





وناشد أحمد موسى، المصريين الالتزام بارتداء الكمامات خشية تفشي الفيروس القاتل مرة أخرى بين صفوف المصريين.



