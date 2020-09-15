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لسرعة الوصول إلى حل للأزمة الليبية سياسيا.. رئيس اللجنة المصرية المكلفة بالملف يلتقى برئيس مجلس النواب الليبى والمشير حفتر.. ويؤكدان تثبيت وقف إطلاق النار

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:43 ص
لوفد المصري يلتقي
لوفد المصري يلتقي عقيلة صالح
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رئيس اللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي والوفد المرافق له يلتقى بـ رئيس مجلس النواب الليبى والمشير حفتر

اللقاء تناول مناقشة بعض الموضوعات الهامة المشتركة بين البلدين الشقيقين

الوفد المصرى  يؤكد العودة للمسار السياسي وتثبيت وقف إطلاق النار

المتحدث باسم مجلس النواب الليبى: الطرفان تناولا الأوضاع في ليبيا والإسراع في الوصول إلى حل سياسي


أستقبل كل من المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، والمشير خليفة أبو القاسم حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أيمن بديع رئيس اللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي والوفد المرافق له، وناقش معه سرعة الوصول إلى حل للأزمة الليبية سياسيا.


واستقبل المشير خليفة أبو القاسم حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي، اللواء أيمن بديع رئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي، والذى يرافقه عدد من أعضاء اللجنة.

وتناول اللقاء مناقشة بعض الموضوعات الهامة المشتركة بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية، حيث اكد الوفد المصرى علي العودة للمسار السياسي وتثبيت وقف إطلاق النار.


وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبى، إن الطرفين تناولا الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية والإسراع في الوصول إلى حل سياسي ودعوة جميع الأطراف المعنية للعمل على ذلك، حيث أكد الوفد المصرى علي العودة للمسار السياسي وتثبيت وقف اطلاق النار.


فيما التقى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، صباح اليوم الاثنين، بمكتبه بمدينة القبة، اللواء أيمن بديع رئيس اللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي والوفد المرافق له، وناقش معه سرعة الوصول إلى حل للأزمة الليبية سياسيا.

وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبى، أن الطرفان تناولا الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية والإسراع في الوصول إلى حل سياسي ودعوة جميع الأطراف المعنية للعمل على ذلك، حيث أكد الوفد المصرى على العودة للمسار السياسي وتثبيت وقف إطلاق النار.
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